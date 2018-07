Os membros do PSD na Assembleia de Freguesia de Vila Real votaram contra a autorização da celebração do contrato de delegação de competências e de acordo de execução entre a Câmara Municipal de Vila Real e a Freguesia de Vila Real, apresentado na Reunião Ordinária da Assembleia de Freguesia, realizada no dia 25 de junho de 2018.

Como tal, os membros do PSD na Assembleia de Freguesia de Vila Real decidiram, por unanimidade, votar contra este acordo e contrato de delegação de competências por considerarem que a Junta de Freguesia de Vila Real tem o dever de as assumir, e desenvolvê-las em prol dos seus fregueses, tal como o PSD defendeu durante a última campanha eleitoral autárquica.

A posição do PSD foi tomada segundo os seguintes fundamentos: “Defendemos a descentralização do funcionamento do poder autárquico, nomeadamente através do reforço das competências das freguesias. Todavia, o que verificamos na Junta de freguesia de Vila Real é precisamente o inverso; A falta de ambição, e de visão, do executivo da Junta de Freguesia de Vila Real é visível na sua incapacidade para gerir a freguesia. Só assim se compreende a decisão de delegar parte das suas competências ao transferi-las para a Câmara Municipal de Vila Real. Desta forma, abdica de ter uma palavra a dizer sobre o desenvolvimento social e económico da Freguesia de Vila Real; Verificamos que o atual executivo da Junta de Freguesia de Vila Real demite-se daquilo que deveria ser o seu papel junto da sociedade em geral, e dos seus fregueses em particular.”