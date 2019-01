O Partido Socialista (PS) vai organizar sete convenções regionais, sendo que uma delas, agendada para 2 de fevereiro no Teatro Municipal, será na cidade de Vila Real e contará com a presença de António Costa, Primeiro Ministro Português.

Com a iniciativa “Portugal é Europa. Que europa no futuro do nosso país?” o PS procura promover a participação da população, através de propostas para a elaboração do programa eleitoral das eleições europeias. Para isso, irá realizar diversas iniciativas que se centram numa variedade de temas da sociedade atual.

Este sábado a sessão iniciar-se-á, no Café Concerto, pelas 10h30, com temas acerca da sociedade digital, desigualdades e alterações climáticas, estando presentes os Presidentes das Federações de Bragança, Viana do Castelo e Vila Real, Jorge Gomes, Francisco Rocha e Miguel Alves, respetivamente. A deputada da Assembleia da República, Sónia Fertuzinhos também marcará presença.

À tarde, pelas 14h30, no Teatro Municipal, decorrerá o debate da temática “Os Desafios do Futuro”, moderado pelo eurodeputado Pedro Silva Pereira, com a intervenção de personalidades como Rui Santos, presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Orlando Afonso Rodrigues, presidente do Instituto Politécnico de Bragança, e António Fontainhas Fernandes, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.

Na sessão de encerramento, estará presente o Primeiro Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa.