Prova do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross reagendada para outubro

A prova portuguesa do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross foi reagendada para os dias 10 e 11 de outubro, num calendário acabado de divulgar pela organização do campeonato. Desta forma, o Circuito Internacional de Montalegre volta a receber a elite da modalidade.

Depois da necessária reformulação devido à pandemia mundial da Covid-19, o novo calendário do Mundial de Rallycross acaba de ser divulgado oficialmente. Inclui oito fins-de-semana de competição – entre eles a ronda de Montalegre – num magnífico cartaz que volta a receber as principais estrelas internacionais da modalidade. A etapa portuguesa está agendada para o fim de semana de 10 e 11 de outubro, num calendário que espera a aprovação final por parte da FIA e que terá jornadas duplas nas três primeiras provas do campeonato: Suécia, Finlândia e Letónia.

Foi a solução encontrada pela organização a cargo da IMG para manter a competitividade do FIA World RX que, nos últimos meses, tem tido uma forte adesão por parte dos adeptos nas corridas virtuais e que incluíram uma prova na pista virtual de Montalegre.

De sublinhar ainda que as provas do Mundial de Rallycross serão realizadas sob as regras sanitárias definidas pelas autoridades locais, sendo o fim-de-semana da Finlândia, por exemplo, disputado sem espetadores nas bancadas. A organização do Circuito Internacional de Montalegre, oportunamente, divulgará mais informações sobre a prova portuguesa, nomeadamente quanto às condições de acesso para o público.