Protocolo vai permitir trabalho conjunto entre a UTAD e São João da Pesqueira

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e a Câmara de São João da Pesqueira (CMSJP) celebraram um protocolo com vista ao fornecimento de consultoria e apoio técnico em áreas de conhecimento e investigação desenvolvidas pela Universidade.

Nas ações previstas no âmbito deste protocolo encontra-se uma residência anual para estudantes de mestrado e ou doutoramento em Enologia; um concurso que elegerá dois temas de dissertações de mestrado e ou doutoramento com manifesto interesse para a CMSJP; um projeto de monitorização dos indicadores de desempenho económico, financeiro e social do Concelho; eventos anuais dedicados às atividade do Museu do Vinho e ainda uma parceria com a Esprodouro, com vista à integração de formandos desta entidade na UTAD.

Trata-se de mais uma iniciativa de extensão e de valorização do conhecimento produzido na UTAD com vista ao reforço da ligação com diferentes agentes, a fim de satisfazer as expectativas da Sociedade em Geral e do território em particular.