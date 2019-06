O Município de Vila Real informa que, de 14 de junho a 3 de julho, decorrerá o período de discussão pública da “Proposta de Normas Provisórias de Plano de Urbanização da Cidade de Vila Real”.

As peças que compõem a Proposta de Normas Provisórias do Plano de Urbanização da Cidade de Vila Real estão disponíveis para consulta digital através deste link, bem como para consulta presencial na Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00.

Durante o período de discussão pública os interessados poderão proceder à apresentação, por escrito, de reclamações, observações, sugestões ou pedidos de esclarecimento, endereçados por via postal ao Presidente da Câmara Municipal, no gabinete de Atendimento ao Cidadão, ou através do endereço eletrónico geral@cm-vilareal.pt, identificando como assunto “Normas Provisórias do Plano de Urbanização da Cidade de Vila Real”. Será igualmente disponibilizado um formulário para o efeito no endereço www.cm-vilareal.pt.

No dia 18 de junho, a partir das 21h00, no pequeno auditório do Teatro Municipal, decorrerá uma sessão pública de esclarecimento para todos os interessados.