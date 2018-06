Com a entrada do Verão, a programação da Fundação da Casa de Mateus orienta-se para a excelência musical e para um olhar sobre a Região, procurando novos caminhos para a sua afirmação económica e cultural.

Já no próximo dia 30 de Junho, pelas 18h30, o Conservatório Regional de Música de Vila Real apresenta mais um Concerto de Laureados do Prémio Nacional Elisa de Sousa Pedroso, ocasião para tomar contacto com jovens músicos num caminho seguro de afirmação profissional.

No dia 12 de Julho, Alfons Cornella regressa a Vila Real para abrir a Mini-escola de Inovação, com a conferência pública “O que Aprendemos sobre Inovação”, a realizar no Régia Douro Park, pelas 14h30. Até ao dia 14, dirige, com Ragnar Sill, uma oficina intensiva que interroga a Pirâmide de Valor da Região e procura envolver os seus agentes num processo de reconhecimento da Região e dos seus principais ativos. Integrada no programa Eco-Mateus, a Mini-Escola de Inovação é desenvolvida em parceria com a UTAD e dirige-se a empreendedores e outros agentes interessados em compreender e ativar processos de inovação e pensamento prospetivo.

Entretanto, estamos já em contagem decrescente para o regresso dos Encontros Internacionais de Música da Casa de Mateus. Com a conferência inaugural, proferida por Rui Vieira Nery no dia 12 de Agosto, iniciaremos uma semana de cursos intensivos orientados por uma dezena de profissionais de exceção, sob a direção artística de Ricardo Bernardes e a direção pedagógica de António Carrilho. Professores e alunos encarregar-se-ão de espalhar a música em concertos diários que animarão diferentes espaços da Casa e da cidade de Vila Real. As inscrições continuam abertas até ao próximo dia 1 de Agosto.