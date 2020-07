Promovida classificação do Barco Rabelo como património mundial da humanidade

A Câmara Municipal do Peso da Régua e a Confraria dos Vinhos do Douro vão dar início à candidatura para classificação do barco rabelo como Património Mundial da Humanidade.

A importância deste reconhecimento prende-se com a relação histórica com o rio Douro, a região, Peso da Régua enquanto capital histórica da primeira região demarcada e regulamentada do Mundo, com a formação e desenvolvimento do território e das suas gentes.

O barco rabelo é símbolo da força e do sacrifício dos homens, numa época em que a navegação feita pela barra do rio Douro era uma verdadeira odisseia. Um rio que nos levou ao Mundo, que traz o Mundo até nós e que continua a ser a mais bela expressão da grandeza da nossa terra.

O barco rabelo era um barco de rio de montanha, com fundo chato, tendo como leme uma peça comprida e grossa em forma de pá ou remo, quase do seu tamanho, a que se dava o nome de espadela. O rabelo era o tipo de barco apropriado para navegar em águas pouco profundas, com excelente desempenho nas zonas de fortes rápidos. As características de construção da embarcação reportam-nos para a época dos Vikings, derivando o nome rabelo da configuração do barco, com a sua imensa espadela, em forma de rabo.

Na saga dos rabelos merecem destaque pela coragem e determinação com que se entregaram ao rio Douro, o arrais, o feitor da espadela, o feitor da proa, o moço, os cabresteiros, o vinhateiro e o ponteador, uma tripulação constituída por 11 a 16 homens. É esta força que também pretendemos homenagear.

A Câmara Municipal do Peso da Régua e a Confraria dos Vinhos do Douro estão a encetar contatos no intuito de formalizar parcerias que contribuam para a sustentabilidade da candidatura para classificação do barco rabelo como Património Mundial da Humanidade.

Esperamos que a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura possa, uma vez mais, distinguir o Douro com a atribuição do mais alto galardão, que reconhecerá perante o Mundo, a importância daquilo que nos distingue como povo e como território.