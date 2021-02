Prolongamento do prazo do Concurso Escolar “Uma Viagem por Terras de Nadir…”

Tendo em conta a atual situação pandémica provocada pela Covid-19, que obrigou a um novo confinamento e à suspensão das atividades letivas presenciais, a Fundação Nadir Afonso e a Câmara Municipal de Boticas decidiram prolongar os prazos de participação referentes ao concurso escolar “Uma Viagem por Terras de Nadir…”.

Nesse sentido, informa-se que os trabalhos elaborados pelos alunos podem ser enviados para o Centro de Artes Nadir Afonso, em Boticas, até ao dia 4 de junho de 2021.

O júri procederá à avaliação dos trabalhos entre os dias 7 a 18 de junho, sendo que posteriormente serão anunciados os vencedores do concurso.

Recorde-se que o concurso é dirigido aos alunos do Ensino Básico, Secundário ou equivalente e Educação Especial que frequentam as escolas dos concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) e tem como objetivos incentivar as crianças e jovens da região a desenvolverem trabalhos originais que englobem a vida e obra de Nadir Afonso, arquiteto e pintor com ligações familiares ao Concelho de Boticas, e simultaneamente proporcionar às escolas a oportunidade de criarem conteúdos relacionados com a realidade artística nacional.

Mais informações através dos e-mails canadirafonso@cm-boticas.pt ou geral@nadirafonso.com