Cumprido mais um passo da calendarização para a operacionalização do Orçamento Participativo Escolar, que colocou a votação os projetos apresentados por estabelecimentos de educação e ensino dos dois Agrupamentos de Escolas do concelho, já são conhecidos os projetos mais votados.

No presente ano letivo foram considerados a votação quatro estabelecimentos de educação e ensino, três do Agrupamento de Escolas Diogo Cão e um do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Os projetos candidatos foram dados a conhecer aos alunos de todas as escolas do 1º ciclo do ensino básico que, através do seu voto, decidiram os vencedores.

“Apetrechamento da nossa Escola”, apresentado pela EB1 Abade de Mouçós, foi o projeto vencedor do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, através do qual se pretende apetrechar a escola de um sistema de som, um holofote, equipamento de filmagem, um sistema de streaming, um projetor, sinalização digital, cortinados negros, um computador portátil, um tablet e uma tela, para serem colocados no ginásio.

Dos quatro projetos apresentados pelo Agrupamento de Escolas Diogo Cão, o mais votado foi “Uma sala para o futuro”, da EB1 de Lordelo, que passará pelo aluguer de um contentor para dotar a escola com mais uma sala de aula, onde serão assegurados diversos tipos de atividades pedagógicas, com a finalidade de promover a melhoria das aprendizagens e do sucesso escolar.

O Município de Vila Real, após conclusão dos projetos, que deverão ser executados até ao final do corrente ano letivo, procederá à transferência dos valores constantes das faturas comprovativas da despesa, até ao máximo de 2.500€, para cada projeto.

Recorde-se que, a par deste projeto direcionado para as crianças, o Município de Vila Real tem também em execução o Orçamento Participativo Jovem que procura estimular a participação cívica dos jovens, incentivando-os a participarem na gestão pública local, através da apresentação de propostas e/ou projetos que possam representar uma mais-valia para o concelho.