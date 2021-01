Projeto “Vila Real Medieval: Roteiros e Circuitos do Património” foi aprovado

Foi aprovado, na reunião do executivo municipal de 25 de janeiro, o projeto Vila Real Medieval: Roteiros e Circuitos do Património, que será agora candidatado às atividades de reprogramação/reforço financeiro do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos do Douro (PROVERE DOURO).

Com este projeto a autarquia vila-realense pretende preservar e valorizar o património medieval do concelho, do qual se destaca a primeira igreja da cidade de Vila Real (S.Dinis), cujo estado de degradação urge estancar e inverter. Resgatar, preservar, conhecer e valorizar este património de reconhecida grandeza e raridade, que se encontra abandonado e/ou subvalorizado, é o objetivo do Município de Vila Real que espera com esta iniciativa aprofundar a identidade de Vila Real e valorizar os recursos turísticos, culturais e de gestão do território, dando corpo a um plano de valorização e revitalização do património medieval assente nos eixos da arquitetura civil, religiosa e militar e dos caminhos medievais outrora importantes na estruturação do território.

O projeto, num investimento total estimado de 1.468.982,00€, organiza-se em duas ações. A primeira, estrutural, visa a reabilitação de um conjunto patrimonial medieval de grande importância para a constituição dos roteiros medievais, designadamente as obras de recuperação e/ou conservação de imóveis patrimoniais relevantes (Igreja de S.Dinis, Torre de Quintela e 4 Fontanários) que, conjuntamente com a rede viária, organizavam a malha urbana medieval de Vila Real. A segunda ação, de natureza imaterial, reúne todas as atividades vocacionadas para a partilha do conhecimento histórico acerca da época medieval, orientadas para a produção de materiais informativos, a utilizar nas diversas ferramentas, produtos e atividades de animação dos roteiros, em suporte físico e digital.

Paralelamente a este processo, e na sequência da realização, pela Direção Regional de Cultura do Norte, de uma avaliação preliminar do estado de conservação da Igreja de S. Dinis que confirmou a necessidade de intervenção imediata por forma a garantir o património existente, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto elaborou um estudo que levou à aquisição de um projeto de execução da Reabilitação, Reparação e Reforço necessários, que também foi aprovado na reunião de câmara do dia 25 de janeiro, e cuja intervenção orça em cerca de 868.221,98€.

Esta intervenção insere-se na estratégia que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver de recuperação, beneficiação e de valorização do património cultural de Vila Real, associando-se este projeto ao da “Musealização” da Central do Biel, relevante património histórico industrial, que se encontra já em fase adiantada de adjudicação.