Projeto “Vida Ativa” chega ao fim com balanço positivo

Chegou ao fim o projeto “Vida Ativa”, vencedor do Orçamento Participativo Jovem de 2019, apresentado pela Associação Balance Opportunity. Este projeto, que foi implementado entre os meses de setembro e dezembro de 2020, proporcionou aos jovens participantes um conjunto de ações com vista à sua re/inserção na vida ativa. A dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, muitas vezes sentida pelos jovens, pode levar a estados de ansiedade e depressão, fatores que acabam por funcionar como bloqueadores e entraves à sua integração na realidade laboral.

Atendendo a que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e exigente, é fundamental dotar os jovens de ferramentas e competências que lhes permitam ser bem sucedidos na procura de emprego estável. Para alcançar este objetivo o projeto “Vida Ativa” proporcionou aos participantes acompanhamento psicológico e concebeu ações de formação direcionadas para a procura ativa de trabalho, incentivando ainda a prática de exercício físico como fator determinante para o bem-estar pleno (mente sã em corpo são), combatendo, deste modo, estados de inércia e desânimo. Considerando que este projeto foi desenvolvido em plena pandemia, o impacto alcançado na vida dos jovens que tiveram a oportunidade de participar nas várias atividades propostas foi ainda mais expressivo.

Recorde-se que o Orçamento Participativo Jovem tem como objetivo primordial sensibilizar esta faixa etária para as questões do poder local, promovendo o debate através da elaboração e apresentação de propostas e/ou projetos que vão ao encontro das expectativas e anseios da população mais jovem, estimulando desta forma uma intervenção mais proactiva na comunidade local e na sociedade em geral.