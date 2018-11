O projeto “Terra Maronesa”, uma iniciativa inédita de valorização do território, vai marcar presença, no próximo domingo, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, na gala do “Prémio Manuel António da Mota”, como um dos 10 finalistas.

“Terra Maronesa” é um projeto que pretende valorizar a raça autóctone Maronesa (uma raça bovina das serras do Marão e Alvão, que abrange quatro municípios: Ribeira de Pena, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real e Mondim de Basto) nas suas diferentes vertentes: cultural; social/económica; ambiental e turística. Pretende contribuir para a valorização, não só do animal, mas também da região e dos produtos endógenos, sendo, por isso, também um contributo para a comunicação do território e para a atração turística.

A Fundação Manuel António da Mota institui anualmente o “Prémio Manuel António da Mota”, distinguindo organizações e personalidades que se destaquem nos vários domínios da sua atividade. Na sua 9ª edição, em 2018, a Fundação aborda o tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a importância desta agenda para o desenvolvimento económico, social e ambiental de Portugal.

A Fundação Manuel António da Mota e a TSF – Rádio Notícias, pelo 9º ano consecutivo, são parceiros na divulgação do Prémio e das iniciativas que lhe são inerentes. Portugal Sustentável é uma iniciativa da Fundação Manuel António da Mota e Mota Engil, em parceria com a TSF.

Programa da Cerimónia de entrega do Prémio:

25 de novembro, 14h30, Centro de Congressos da Alfândega do Porto

14h30 – Receção dos convidados

15h00 – Conferência – Filipe Duarte Santos

15h30 – Intervenção – Manuela Ramalho Eanes

15H45 – Intervalo

16h15 – Intervenção – António Mota

16H30 – Apresentação de um filme com as 10 instituições finalistas

16h45 – Entrega do “Prémio Manuel António da Mota”

17h00 – Encerramento – Marcelo Rebelo de Sousa

17h30 – Apontamento musical

Reportagem da TSF sobre o projeto:

https://www.tsf.pt/…/…/projecto-terra-maronesa-10182362.html

