Projeto de voluntariado “Dá-me 7h aos meus 7 dias”

O Dia Internacional do Voluntariado, que é celebrado todos os anos a 5 de dezembro, foi a data escolhida pelo Município, através do Banco Local de Voluntariado, pela Vila Real Social e pela Associação Académica da UTAD, para formalizarem os programas de voluntariado com os jovens que irão ser a voz e o rosto do projeto “Dá-me 7h aos meus 7 dias”. Nesta ocasião assinaram ainda o programa duas voluntárias que irão colaborar na Loja Social de Vila Real.

Este projeto, que nesta primeira fase do ciclo 19/20 contará com o trabalho voluntário de 14 estudantes universitários, tem como objetivo dar apoio direto a agregados familiares que por razões de isolamento, problemas de saúde, ou outras dificuldades, precisem de apoio ao nível psicossocial.

Refira-se que estes jovens tiveram já a oportunidade de frequentar a formação inicial de voluntários – “Ser voluntári@”, que lhes deu ferramentas para encararem esta missão com um sentido de responsabilidade social.

O dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, foi proclamado em dezembro de 1985 pelas Nações Unidas, com o objetivo incentivar e valorizar o serviço voluntário em todo mundo.