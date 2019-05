Projeto de Regulamento de Limpeza Urbana e Higiene Pública flaviense em fase de consulta pública

Está em fase de consulta pública o “Projeto de Regulamento de Limpeza Urbana e Higiene Pública do Município de Chaves”, aprovado em reunião de Câmara, no dia 22 de abril.

A fase de consulta pública decorre até dia 14 de junho,devendo as sugestões ser apresentadas por escrito, mediante requerimento devidamente identificado, dirigido ao Presidente da Câmara, o qual deverá ser entregue junto dos serviços da autarquia (Secção de Expediente Geral) na Praça de Camões. Durante este período, o Presidente da Câmara reunirá com alguns representantes da sociedade civil para recolha de contributos.

O respetivo Projeto de Regulamento poderá ser consultado durante as horas normais de expediente, entre as 09h00 e as 16h00 horas, junto da Divisão de Administração e Fiscalização ou através da página web do município, em www.chaves.pt