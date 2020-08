Projeto de eficiência energética em execução no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

O projeto de reabilitação dos sistemas energéticos aprovado no âmbito da candidatura ao Programa Operacional e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) encontra-se, atualmente, em fase de execução no CHTMAD. E.P.E.

Este projeto que visa implementar novas medidas de racionalização de consumos energéticos na Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD pretende, igualmente, melhorar os sistemas existentes para uma maior sustentabilidade energética e ambiental mantendo todos os critérios de segurança e qualidade.

O projeto já se encontra em fase de execução, estando a ser substituídas todas as caixilharias dos diferentes edifícios. Encontram-se, também, a decorrer intervenções no sistema de aquecimento de águas sanitárias, na climatização, na iluminação interior e exterior, bem como a instalação de painéis fotovoltaicos.

O Conselho de Administração congratula-se pelo avançar destes trabalhos, acreditando que este investimento na ordem dos 4,6 milhões de euros, será uma mais-valia não apenas para a redução da fatura energética do Centro Hospitalar, mas também para o aumento do conforto, segurança e humanização nos cuidados de saúde.