Projeto CLDS-4G Mondim.In. promove oficinas de teatro e expressões

A equipa CLDS-4G Mondim.In. vai promover, durante o mês de agosto, para o público mais jovem do concelho, oficinas de teatro e expressões.

Uma iniciativa gratuita que pretende proporcionar às crianças e jovens uma experiência diferente dedicada à expressão e criação artística e teatral, que estimulem e desenvolvam competências individuais e coletivas ao nível expressivo e comunicativo, implicando o corpo, a voz e a imaginação, numa descoberta pessoal e comum (de grupo). Será uma oportunidade para, através da expressão dramática, as crianças e os jovens se divertirem e crescerem, respeitando-se a si e aos outros, bem como ao meio que os rodeia.

As oficinas de teatro e expressões vão desenvolver-se em todas as freguesias do concelho, numa lógica de proximidade local e com o apoio da Câmara Municipal, das Juntas de Freguesia, bem como de Associações (Associação Arautas Bilhoenses, Associação Aldeias de Mondim) e Grupos Locais (como é o caso do Rancho Folclórico e Recreativo de Vilarinho), que cederam espaços para que estas oficinas pudessem funcionar.

Mondim de Basto tem uma história forte em teatro popular, um património imaterial nem sempre conhecido. Grupos de atores amadores, pertencentes a todas as classes sociais, ensaiavam nos palheiros existentes nas aldeias e a peça era apresentada mesmo ali, na eira, para o povo da aldeia.

As inscrições podem ser efetuadas através dos seguintes contactos: 960386940; 255382153 e/ou aldeiasmondim.clds@gmail.com