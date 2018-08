Festa volta à aldeia de Arroios, arredores de Vila Real, a 25 de agosto

Após o sucesso das edições anteriores, o Projeto Capella regressa para uma única edição especial em 2018. Uma prova de tomate na capela barroca, música, vinhos e petiscos e produtos locais prometem animar todos os que visitarem esta aldeia transmontana.

A Capela de Arroios, que marca uma das mais bonitas praças do Douro, abre novamente as portas para receber mais um momento do Projeto Capella, já na sua 10ª edição. Sábado, dia 25 de agosto, pelas 17h30, o Tomate Coração de Boi vai estar à prova na capela barroca. “Pecado da Gula à Capella” é o tema para a prova de tomate com azeite e flor de sal, que vai ser conduzida por Edgardo Pacheco (jornalista), Francisco Pavão (especialista em azeite) e Jorge Raiado (Salmarim). O encontro está integrado na III Edição do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro, iniciativa que visa promover os produtos de excelência da região, nomeadamente o tomate, que encontra no Douro excelentes condições para o seu amadurecimento.

O Mercadinho da Capella vai decorrer logo a seguir à prova. Além de diversos produtores de Arroios, aldeia dos arredores de Vila Real que é conhecida pela excelência dos produtos hortícolas e frutícolas aí produzidos, a próxima edição do Mercadinho conta com a participação de diferentes parceiros, como a livraria Traga Mundos, os vinhos Quinta dos Lagares, Quinta do Infantado, a conceituada e tradicional pastelaria Casa Lapão, o

restaurante CAISDAVILLA, os produtores Quinta de Montezellos, Rupestris, Art InVitro, Quinta de Covello (mirtilos) e o projeto de sabonetes naturais Ludares e Lugares, entre outros. Um Mercadinho com espírito de festa, onde não faltarão petiscos, vinhos do Douro, DOC e Porto, provas e venda de produtos locais e regionais. E muito, muito tomate para venda.

Projeto Capella

O Projeto Capella tem levado à Capela de Arroios e à sua bela praça a arte e a cultura. É uma iniciativa de desenvolvimento local com base na cultura organizada pelo alltodouro, projeto de animação turística e cultural desenvolvido pela Greengrape. Conta com o apoio especial da Junta de Freguesia de Arroios e com a parceria do Teatro Municipal/Câmara Municipal de Vila Real e da Estalagem Quinta do Paço.

Imóvel de estilo Barroco, classificado como Monumento de Interesse Público desde 1993, a Capela de Arroios marca fortemente o espaço comunitário envolvente e constitui o elemento físico em torno do qual se realizam os Mercadinhos e os momentos culturais, que cruzam disciplinas artísticas como o teatro, a música, poesia, pintura, escultura, realizadas quer por artistas convidados, quer por pessoas da terra.

Sítio ainda escondido dos olhares dos turistas, a Capela de Arroios, com o seu largo constituído por casas de granito, surpreende o visitante e afirma-se no contexto do Douro Património Mundial.