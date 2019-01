Programação variada de janeiro a março no Teatro de Vila Real

No primeiro trimestre do ano são apresentadas 12 peças teatrais de diferentes géneros, cinco das quais para público infanto-juvenil e familiar. Destaque para duas produções do Teatro Nacional D. Maria II (Quarto Minguante e À Espera de Godot), para uma encenação de Diogo Infante do texto O Deus da Carnificina, de Yasmina Reza, e para a peça À Espera de Beckett ou Quaquaquaqua que, no Dia Mundial do Teatro, evoca um nome caro do imaginário colectivo português, o actor Ribeirinho.

O início do ano é, contudo, marcado pela música, com o FAN – Festival de Ano Novo, vocacionado para a música de tradição ou inspiração clássica. Na edição de 2019 do FAN, são 9 espectáculos, de 5 a 27 de janeiro, que passam, entre outros, pelo bailado do Russian Classical Ballet, o concerto da Orquestra Filarmonia das Beiras, a música de pendor contemporâneo do duo polaco Hania Rani & Dobrawa Czocher, além de três momentos com músicos locais.

De resto, o trimestre inclui 11 projectos locais, constituindo-se parte da programação deste período como uma montra da produção artística da região. Destaque para o ciclo do Café-Concerto, desta vez integralmente dedicado a artistas locais, para uma nova produção do projecto Banda à Varanda, para a estreia da Banda Sinfónica Transmontana e para a peça O Calhau, uma criação original produzida pelo Teatro Municipal de Vila Real (que convidou para o efeito actores da região), integrada no projecto O Teatro e as Serras, no âmbito do Orçamento Participativo Portugal 2017, gerido pela Direcção Regional da Cultura do Norte.

O cinema de qualidade tem vários momentos ao longo destes meses, merecendo particular relevo o filme Raiva, de Sérgio Tréfaut, e o ciclo Olhares do Mediterrâneo – Cinema no Feminino, que de novo se apresenta em Vila Real numa parceria com a UTAD.

Em fevereiro ocorre a quarta edição do Boreal – Festival de Inverno, dedicado como habitualmente à nova música portuguesa, nas áreas do rock, pop e electrónica. O programa de 2019 será oportunamente divulgado em suporte próprio.

The Gift, Bruno Nogueira e Sérgio Godinho são nomes bem conhecidos do público que apresentam em Vila Real novos trabalhos, sendo o concerto de Sérgio Godinho o ponto alto da semana em que se assinalam os 15 anos da abertura do Teatro de Vila Real.