O Teatro Ribeiro Conceição (TRC) vai fechar com “chave de ouro” a programação cultural apresentada ao longo do ano com a realização do espetáculo final do 6ª Encontro de Dança de Lamego, um evento organizado pelo grupo “TRanÇa” que ao longo das últimas edições transformou esta cidade num importante polo cultural e educativo, pondo em contacto, através da sua Residência Artística, estudantes, criadores e alunos do ensino artístico especializado.

A realizar no próximo domingo, dia 30, às 16 horas, este espetáculo será o culminar do produto da semana de criação da Residência Artística e de outros bailarinos convidados. Será orientado pelos coreógrafos e bailarinos Liliana Garcia, João Almeida e Suzanna Rosas.

Recorde-se que o TRC tem-se afirmado, progressivamente, como estrutura de acolhimento e um espaço de criação e aprofundamento do estudo da dança a nível nacional.

