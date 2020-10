Programa Nacional de Investimentos 2030 discutido em reunião da CIM Douro

Realizou-se, no Museu do Douro, em Peso da Régua, a reunião ordinária n.º 127 do Conselho Intermunicipal da CIMDOURO, tendo sido efetuada uma análise ao esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ao Programa Nacional de Investimentos 2030 e à Taxa de gestão de resíduos, temas de âmbito nacional, de incidência regional, que a CIMDOURO tem discutido e sobre os quais tem apresentado propostas e, nalguns casos, manifestado o seu descontentamento com as decisões que afetam o território.

O serviço público de transporte de passageiros foi outro dos assuntos abordados em reunião, tendo sido discutida a retoma do serviço público de transporte de passageiros e a atribuição de compensações aos operadores de transportes pela imposição de serviço público.

Foi ainda abordada a questão da retirada do Amianto nos edifícios escolares, tendo o Conselho Intermunicipal reconhecido a importância da remoção do amianto dos edifícios público, nomeadamente das escolas, apelando ao Governo, mais uma vez, que reforce as dotações do programa regional para permitir estas intervenções.

Esteve ainda presente na reunião o Senhor Diretor Regional da Cultura do Norte, António Ponte, tendo apresentado o resultado do estudo “Cultura no pós-Norte 2020” e discutido com os municípios as orientações e oportunidades de financiamento em candidaturas nesta área.

Como nota final, todos os presentes cumpriram as normas da DGS, especialmente no que diz respeito ao distanciamento e utilização de equipamentos para a proteção individual.