Programa Livros para Todos regressa no novo ano escolar

No presente ano letivo o Município de Vila Real, através do Programa Livros para Todos, já entregou manuais e/ou fichas de atividades a 1597 alunos, 1468 da rede pública e 200 da rede privada e cooperativa.

Recorde-se que no âmbito deste programa municipal, que começou a ser implementado no ano letivo 2014/2015, a autarquia garante, atualmente, a oferta dos livros de fichas a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública, privada e cooperativa, e dos manuais escolares, incluindo os de inglês do 3º e 4º anos, aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico da rede privada e cooperativa.

O Programa Livros para Todos é um projeto complementar, no âmbito da Ação Social Escolar, ao já existente e da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência e dos Municípios. É uma das medidas mais emblemáticas implementadas pelo Executivo Vila-realense no setor da educação que veio reforçar o caráter universal do direito à educação, discriminando positivamente os alunos mais carenciados e que no presente ano letivo implicará um investimento municipal que rondará os 75.000€.