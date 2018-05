Programa Livros Para Todos – Ano Letivo 2018/2019

O Município de Vila Real criou, no ano letivo 2014/15, o Programa Livros para Todos, uma iniciativa complementar à Ação Social Escolar, através da qual a autarquia passou a atribuir os Manuais Escolares a todos os alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico que frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública, privada e cooperativa do concelho de Vila Real.

Esta é uma das medidas mais emblemáticas na área da educação implementadas pelo Executivo Vila-realense que veio reforçar o carater universal do direito à educação, discriminando positivamente os alunos mais carenciados, e que no ano letivo 2018/2019, implicará um investimento municipal superior a 67 mil euros.

No primeiro ano de implementação deste programa a Autarquia ofereceu os manuais de matemática, português e estudo do meio. No ano letivo 2015/2016 e dado que que o ensino de inglês passou a ser obrigatório a partir do 3º ano, o Município de Vila Real, para além dos manuais que já tinha oferecido no ano letivo anterior, também ofereceu o manual de inglês para os alunos do 3º ano. No ano letivo 2016/2017, o Município de Vila Real ofereceu os Manuais Escolares (Língua Portuguesa, Matemática e Estudo do Meio) para todos os alunos do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, privada e cooperativa, exceto para os alunos do 1º ano do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, dado que o Ministério da Educação ofereceu os Manuais Escolares a estes alunos, o manual de Inglês para todos os alunos do 4º ano, da rede pública, privada e cooperativa, e também, os Livros de Fichas de Atividades para os alunos do 1º ano, da rede pública, privada e cooperativa.

Para o próximo ano letivo 2018/2019, o Município de Vila Real irá oferecer, a exemplo do que aconteceu no presente ano letivo, os Livros de Fichas de Atividades para todos os alunos do ensino público, privado e cooperativo, incluindo Inglês para os 3º e 4º anos, e os Manuais Escolares para os alunos do ensino privado e cooperativo, incluindo Inglês para os 3º e 4º anos, isto porque o Ministério da Educação irá oferecer os Manuais Escolares aos alunos da rede pública.

Para beneficiar deste apoio municipal basta preencher uma ficha de candidatura, disponível no site do Município e entregá-la, até ao dia 30 de junho, no Gabinete de Apoio ao Cidadão da Câmara Municipal. As inscrições poderão, ainda, ser efetuadas via correio eletrónico, no período indicado, para o endereço: ded@cm-vilareal.pt.