Arrancou no mês de outubro o Diabetes em Movimento Vila Real. Este programa comunitário de exercício físico para pessoas com diabetes tipo 2 é coordenado pelo Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde.

Em Vila Real este programa é desenvolvido numa parceria entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o Município de Vila Real, o ACES Douro I – Marão e Douro Norte da Administração Regional de Saúde do Norte, e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. As sessões de exercício decorrem às segundas, quartas e sextas-feiras no Pavilhão dos Desportos de Vila Real e são monitorizadas por fisiologistas do exercício e por enfermeiros.

As inscrições estão abertas até 31 de dezembro de 2018, através de referenciação dos médicos das unidades de saúde aderentes – centros de saúde de Vila Real e hospital de Vila Real. A participação é gratuita.

A diabetes é um dos principais problemas de saúde pública do nosso país e a atividade física é um dos pilares do tratamento, melhorando o controlo metabólico, reduzindo o risco cardiovascular, e aumentando a funcionalidade e a qualidade de vida.

