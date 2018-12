Programa de fim de ano em Vila Real com Áurea

Depois do encanto do Natal, Vila Real já se está a preparar para receber e comemorar o último fim-de-semana do ano com um programa repleto de atrativos. No dia 29 de dezembro, a XIII Corrida S. Silvestre, corrida mais aguardada do final do ano, cumpre a tradição de percorrer as ruas da cidade, com partida às 18h00 do RI13, terminando na praça do Município.

No dia 30 o destaque vai para a Mostra de Fim d’Ano, onde estarão representadas as freguesias do concelho, mostrando as suas raízes etnográficas, sabores e tradições, bem como os produtores e artesãos locais.

O último dia do ano para além de animação de rua, que animará o Centro Histórico ao longo de todo o dia, contará com o tradicional Madeiro de Ano Novo que, a partir das 18h00, servirá para aquecer a noite mais longa do ano. Os concertos da DjOaNa e da Artista ÁUREA e um espetáculo piromusical encerrarão da melhor forma a programação deste fim de ano que juntará na Praça do Município, não só muitos Vila-realenses, mas também visitantes que já se habituaram a fazer de Vila Real o seu destino de eleição para fazerem a despedida do ano velho e darem as boas vindas ao novo ano. Se a tudo isto juntarmos a Mesa de Vila Real, eleita uma das 7maravilhas à Mesa de Portugal, pode-se afirmar, sem falsa modéstia, que esta será certamente a melhor Passagem de Ano de sempre, pelo menos até que chegue a do próximo ano.

