Programa CLDS-4G aprovado para o concelho de Mondim de Basto

O Programa CLDS-4G de Mondim de Basto, mais conhecido como “CLDS-4G Mondim IN”, foi oficialmente aprovado com um orçamento total de 486 mil euros.

Trata-se de um programa cofinanciado pelo POISE (Programa Operacional Inclusão Social e Emprego), Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu, promovido pela Câmara Municipal de Mondim de Basto, tem como entidade coordenadora local da parceria a Associação Aldeias de Mondim, sediada em Vilarinho.

Este programa visa contribuir para provocar mudanças relevantes na população e comunidade envolvida. Pretende ser um instrumento para a construção de elos de solidariedade, promoção humana e autonomia, possibilitar o surgimento de oportunidades, espaços de inclusão social e valorização e, ainda, contribuir para o despertar de uma consciência crítica.

Terá a duração de 36 meses e atuará através de uma série de atividades, a executar em parceria, dentro de três Eixos de Intervenção específicos: Eixo 1 – Emprego, formação e qualificação; Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil; Eixo 3 – Promoção do envelhecimento ativo e a autonomia das pessoas idosas.

O CLDS-4G vai abranger todo o concelho de Mondim de Basto e conta com uma equipa técnica multidisciplinar no terreno, que vai atuar junto da comunidade, numa intervenção de proximidade, realizada em parceria e congregando os agentes e os recursos localmente disponíveis.

Devido à situação de pandemia que se vive atualmente e com as restrições que daí decorrem, as atividades em grupo foram suspensas, porém, serão privilegiadas outras formas de apoio a executar em parceria, adotando todos os cuidados que a situação impõe.

Dando cumprimento ao objetivo maior deste programa, a Equipa privilegiará o apoio social aos grupos mais vulneráveis, nesta que é uma prioridade do combate aos efeitos da pandemia do COVID-19, mas também à pobreza e exclusão social.