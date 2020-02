Programa Bila Sénior promove prática desportiva na terceira idade

No passado sábado, dia 8 de fevereiro, a população sénior do concelho de Vila Real, integrada no programa Bila Sénior, reuniu-se nas Piscinas Municipais de Vila Real para uma atividade que conciliou a prática desportiva e o convívio entre freguesias.

Participaram nesta iniciativa do Município mais de uma centena de idosos, oriundos das freguesias de Abaças, Adoufe/Vilarinho de Samardã, Andrães, Borbela/Lamas de Ôlo, Constantim/Vale Nogueiras, Folhadela, Guiães, Lordelo, Mondrões, Mouçós/Lamares, Nogueira/Ermida, Parada de Cunhos, Torgueda, Vila Marim e Vila Real.

Hidroginástica e dança foram as atividades escolhidas para propiciar uma tarde bem passada, onde a boa disposição foi sempre uma constante. No final das atividades desportivas os participantes das várias freguesias tiveram a oportunidade de confraternizar no lanche convívio oferecido pelo Município.

Depois do sucesso deste primeiro encontro fica a promessa da autarquia de dinamizar, no decorrer de 2020, mais iniciativas deste género com o intuito de promover um convívio mais próximo entre os utentes do Bila Sénior e diversificar o leque de atividades oferecidas, sempre com o foco na melhoria da saúde e qualidade de vida dos seniores Vila-realenses.