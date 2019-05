Programa 2019 para as festas da cidade: Vila Real organiza mais de 100 eventos

O Município de Vila Real apresentou, na passada segunda-feira, o programa para as festas da cidade de 2019 que, este ano, contará com mais de 100 atividades num orçamento de cerca de 170 a 200 mil euros.

Estes eventos, promovidos pelo Município de Vila Real, pelas várias associações desportivas, de juventude, culturais e pelas juntas de freguesia, destinam-se a todo o tipo de gostos e a público de todas as idades, tendo uma duração de quatro meses, de junho a setembro.

Desta grande programação, destacam-se o TGV (Turismo Gastronomia e Vinhos), que irá decorrer já esta semana, nos Claustros do Antigo Governo Civil, a Festa da Família, a decorrer neste fim de semana, no Parque Corgo; o festejo dos três Santos Populares de Vila Real: a Feira de Santo António de 7 a 16 de junho, seguida da Marchas de Santo António a 12 de junho, a Feira de Gado de Santo António a 13 de junho; o São João, a 23 de junho; a Feira de São Pedro, a 28 e 29 de junho, e o tradicional fogo de artifício à meia noite do dia 29 do mesmo mês.

O grande marco deste ano é o 50º Circuito Internacional de Vila Real, uma edição que, segundo o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, será especial. “Esta edição é a nº 50, e acho que devemos marcá-la com algumas coisas especiais. Por exemplo, vamos trazer cá, novamente, a correr, carros GT. Há muito tempo que isso não acontecia”, frisou.

Para além desta novidade, haverá, também, o Triatlo a 6 de junho, que decorrerá no Complexo de Codessais, o Campeonato Nacional de Perícias, a 22 de junho, na Avenida Aureliano Barrigas; um Campeonato de Portugal de Drift a 21 e 22 de setembro, no Monte da Forca, e o 1º Congresso Internacional de Arbitragem, no dia 24 de agosto, no Teatro de Vila Real.

A completar estas novas atividades, está a Mostra de Artes Para Infância, de 31 de maio a 9 de junho, que, este ano, se deslocará para fora da cidade; a Semana do Ambiente, de 1 a 8 de junho; a Mostra Escolar e do Ensino Profissional, de 3 a 7 de junho; a Festa do Emigrante com “Calema”, na Praça do Município, a 8 de agosto; o Rock Nordeste, a 14 e 15 de junho; a Noite Negra, com Quinta do Bill e a Banda de Musica de Mateus, a 28 de junho; o Pitoresco, em Setembro, entre outros.

Um conjunto de eventos que, para Rui Santos, combinados com as corridas de Vila Real, atraem visitantes e divulgam a cidade de Vila Real. “Eu julgo que é absolutamente claro que estas atividades ajudam a atrair visitantes a Vila Real, todos elas, sem exceção, mas, sobretudo, o Circuito Internacional de Vila Real permite-nos projetar a imagem de Vila Real nos quatro cantos do mundo”, adiantou Rui Santos, acrescentando que “esta marca do concelho tem ajudado a fixar os imigrantes que vêm a Vila Real passar as suas férias”.

Cláudia Richard