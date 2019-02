Profissões de antigamente são inspiração para Desfile de Carnaval em Chaves

A autarquia vai promover, no próximo dia 01 de março (sexta-feira), a realização do tradicional Desfile de Carnaval que animará as principais ruas da cidade.

As profissões de antigamente são o mote para o cortejo de 2019, que servirá de inspiração dos foliões mais pequenos e também dos mais crescidos, que certamente irão recordar atividades de outrora.

A iniciativa está aberta à participação de estabelecimentos de ensino públicos e privados, bem como Instituições Particulares de Solidariedade Social – IPSS do concelho, prevendo-se a participação de mais de 2 mil crianças, num ambiente de muita folia, alegria e diversão.

A concentração está prevista, a partir das 14h30, no Centro Cultural de Chaves, de onde partirá o cortejo em direção à Avenida António Granjo, Largo do Monumento, Avenida dos Bombeiros Voluntários, Jardim do Bacalhau, Rua de Santo António, Largo do Arrabalde, Ponte Romana e Alameda de S. Roque.