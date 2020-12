Profissionais de saúde do ACES Douro I recebem hoje primeiro lote de 75 vacinas

Hoje, dia 29 de dezembro, entre as 14 e as 19 horas, terá início a campanha de vacinação COVID-19 em Vila Real, no Regia Douro Park. Este primeiro lote de 75 vacinas será administrado a profissionais de saúde de primeira linha do ACES Douro I – Marão e Douro Norte. À medida que mais lotes forem chegando a Vila Real, será dado cumprimento ao plano de vacinação em vigor, alargando a mais profissionais de saúde e posteriormente a toda a população.

O centro de vacinação instalado no Regia Douro Park terá uma capacidade de vacinar 152 pessoas por dia, que pode ser aumentada até às 267 por dia (em caso de necessidade) e estará dotado de todas condições para esta operação. As primeiras vacinas já foram entregues no centro de vacinação.