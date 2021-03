Professores e funcionários das escolas de Santa Marta de Penaguião foram testados

Esta semana, as aulas presenciais em Santa Marta de Penaguião arrancaram em plena segurança.

De facto, todos os professores e colaboradores das escolas do pré-escolar e do primeiro ciclo do concelho foram testados, bem como a equipa do PIICIE que lida diretamente com os alunos.

Uma medida levada a cabo pela DGESTe, que o Município penaguiense acompanha de perto, tendo em conta que esta forma de prevenção será a melhor para o retomar das aulas presenciais.

No total, foram feitos mais de 60 testes sendo que todos acusaram resultado negativo.

De salientar que, segundo os dados do ACES Douro I – Marão e Douro Norte, à data de ontem, Santa Marta de Penaguião não tinha casos de Covid-10 ativos.