Professores da UTAD e do IPCB dinamizam Plataforma Portugal Interior 2030

Luís Ramos, deputado social-democrata eleito por Vila Real e professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e Rui Alves do Instituto Politécnico de Castelo Branco estão a dinamizar a Plataforma Portugal Interior, uma comunidade informal constituída por docentes e investigadores das instituições do ensino superior e por especialistas em políticas e fundos europeus das regiões do interior, com interesse nas problemáticas da coesão territorial e do desenvolvimento regional. “Esta plataforma surgiu num conjunto de reuniões e contactos entre vários docentes do ensino superior, quer dos politécnicos quer das universidades. Nós entendemos que era importante juntar esforços e criar massa critica, para podermos acompanhar o processo de preparação e negociação do próximo quadro comunitário de apoio”, explicou Luís Ramos.

Esta plataforma inovadora, com 30 membros, junta o contributo dos docentes, dos investigadores e especialistas das várias regiões, tem dois objetivos: o primeiro consiste, como foi dito anteriormente, em combinar competências existentes no interior e fornecer-lhe a massa critica necessária para ter uma ação pública mais interventiva.

Cláudia Richard

