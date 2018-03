Produtos e gastronomia botiquense conquistam o seu espaço em França

O Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, deslocou-se na semana passada à região de Paris (França), por ocasião da realização da 16ª edição do Festival da Gastronomia Portuguesa, um evento organizado pela Rádio Alfa, que decorreu entre os dias 16 e 25 de março, em Valenton, região de Créteil, na Sala Vasco da Gama, um espaço que está habituado a acolher iniciativas onde Portugal, a língua portuguesa e as tradições do nosso país estão em grande plano de destaque.

O restaurante Tentações da Montanha representou o Concelho de Boticas neste certame, levando até França os produtos e os sabores da gastronomia barrosã, compartilhando o espaço com o restaurante Torres, de Vila Verde (Minho), havendo, assim, a possibilidade dos visitantes apreciarem em simultâneo a gastronomia transmontana e minhota, numa receita de sucesso que se repetiu pelo terceiro ano consecutivo.

Nesta visita, para além de ter confraternizado com muitos conterrâneos botiquenses residentes na região de Paris, o Presidente da Câmara aproveitou também para visitar alguns espaços comerciais onde os produtos do nosso concelho estão já representados, com destaque para o Mel de Barroso, as Águas de Carvalhelhos e o Fumeiro, representando um grande esforço e um trabalho permanente para que os produtos desta região do Barroso ganhem o seu espaço no sempre apetecível mercado francês. Para breve está também a exportação de Carne Barrosã, num processo que cumpre os seus últimos trâmites, tornando possível que num curto espaço de tempo esta carne possa ser saboreada nas mesas francesas.

A entrada dos produtos do concelho de Boticas no mercado francês tem sido possível graças ao esforço e dedicação de alguns empresários radicados em França com ligação ao concelho de Boticas, como é o caso de António Faria, natural de Guimarães mas com fortes ligações a Boticas, mais concretamente à povoação de Atilhó, por via do seu matrimónio, que acompanhou o Presidente da Câmara nesta visita a alguns locais de comércio da região parisiense, entre os quais a empresa Alimentar Sarl, onde exerce as suas funções profissionais, e que se destina exclusivamente à importação de produtos portugueses e à sua colocação no mercado francês.

Durante esta sua visita, Fernando Queiroga teve ainda oportunidade de conceder entrevistas a órgãos de comunicação local, casos da Rádio Alfa e da Lusopress, bem como visitar um restaurante português, onde a carne barrosã irá brevemente constar da ementa e cuja proprietária é natural da povoação de Canedo, do vizinho concelho de Ribeira de Pena, paredes meias com Boticas.

No final desta visita, o Presidente da Câmara mostrou-se “muito agradado” tanto pelas manifestações de carinho que recebeu da Comunidade Portuguesa e dos botiquenses residentes na região de Paris como “pela força com que os produtos do concelho de Boticas começam a ter nesta região de França”.

“A participação de Boticas em iniciativas de promoção e divulgação das suas potencialidades é fundamental. Temos produtos de excelente qualidade e a nossa grande aposta deve ir no sentido de conquistarmos novos mercados. É um trabalho difícil, mas fundamental, e é uma grande satisfação ver os frutos desse trabalho, que vão aparecendo progressivamente”, sublinha Fernando Queiroga