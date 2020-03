Produtos desinfetantes e máscaras esgotados nas farmácias de Vila Real

Com o aumento do número de casos confirmados de coronavírus e o lançamento dos planos de contingência, a população tem acorrido às farmácias para adquirir produtos desinfetantes (gel) e máscaras cirúrgicas. Esta procura aumentou de tal forma que esses produtos estão esgotados nas farmácias de Vila Real.

O NVR contactou várias farmácias da cidade que confirmaram este facto e, segundo as mesmas, os produtos desinfetantes e as máscaras estão esgotados e condicionados, uma vez que as encomendas já foram feitas, mas não têm previsão de entrega.

Num dos casos, chegaram cerca de 50 frascos pequenos de desinfetantes no dia anterior e, em poucas horas, esgotaram. “Até o álcool de 70% esgotou”, mencionou uma das farmácias inquiridas. Uma situação surpreendente, uma vez que, como frisaram, “não se vê ninguém com máscaras na rua”.