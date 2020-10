A rede de Televisão Digital Terrestre (TDT), que disponibiliza a televisão gratuita (a qual incluiu os canais RTP1, RTP2, RTP3, RTP Memória, SIC, TVI e ARTV), está a ser alterada de forma faseada para possibilitar a introdução da 5ª geração móvel (5G) em todo o país. O processo de migração da TDT no concelho de Vila Real, nomeadamente no emissor do Marão, aconteceu hoje, 13 de outubro.

Quando os emissores mudarem de frequência, os utilizadores podem deparar-se com os ecrãs sem imagem e, nesse momento, apenas é necessário proceder a uma nova sintonização da televisão ou do descodificador para continuar a ver os canais nacionais gratuitos.

Para ressincronizar a TDT deve realizar o seguinte procedimento:

1 – Use o comando da TV ou do descodificar TDT (Box);

2 – Vá ao Menu e com as setas escolha uma das opções: Configurar -> Antena -> Setup -> Instalar -> Ajuste do Canal -> Procura de Canais ou outra equivalente (consoante a marca da TV ou Box);

3 – Siga as instruções que aparecem no ecrã.

De referir que para usufruir da TDT não é necessário substituir ou reorientar a antenas, trocar a TV ou o descodificador, nem subscrever serviços de televisão paga. Apenas os edifícios ou condomínios que tenham instalações com amplificadores monocanal poderão ter de os substituir.

Para ajudar neste processo, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) criou uma linha telefónica de apoio gratuita (800 102 002), disponível todos os dias entre as 9h00 e as 22h00, através da qual é possível esclarecer dúvidas e/ou obter apoio para sintonizar a televisão.

Qualquer esclarecimento pode ainda contactar a Câmara Municipal de Boticas, através do número 276 410 200.