Procedimento de classificação do Menir da Pedra d’Anta em Ribeira de Pena já abriu

A Direção-Geral do Património Cultural abriu hoje o procedimento de classificação do Menir da Pedra d’Anta, no concelho de Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, de acordo com um anúncio publicado em Diário da República.

Segundo a Agência Lusa, o anúncio publicado em Diário da República explica que, “sobre proposta da Direção Regional de Cultura do Norte, foi determinada a abertura do procedimento de classificação do Menir da Pedra d’Anta”, na freguesia de Alvadia, do concelho de Ribeira de Pena.

De sublinhar que se trata de um menir de quatro metros de comprimento e um conjunto de gravuras rupestres nas faces, classificado como possível estátua-menir, localizado nas proximidades da aldeia de Alvadia, numa zona aplanada da Serra do Alvão.

Segundo a mesma fonte, os elementos relevantes do processo, como a fundamentação, despacho, planta do menir em vias de classificação e da respetiva zona geral de proteção estão disponíveis para consulta nos sítios oficiais na Internet da Direção-Geral do Património Cultural, Direção Regional de Cultura do Norte e Câmara de Ribeira de Pena.

Esta iniciativa surgiu no âmbito do encerramento do Ano Europeu do Património Cultural que decorreu ao longo de 2018 para alertar para a importância da preservação e valorização deste sítio arqueológico.

Fonte: Lusa