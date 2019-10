Prisão preventiva para homem que agrediu a mãe em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Chaves, no dia 11 de outubro, deteve um homem de 33 anos, em Chaves, pelos crimes de violência doméstica e roubo.

A GNR foi alertada para uma situação de violência doméstica, em que o indivíduo estaria a agredir a mãe, de 53 anos. Quando os militares chegaram ao local, o suspeito já se tinha colocado em fuga, tendo sido intercetado pouco tempo depois, nas imediações. No seguimento das diligências policiais, os militares detetaram que a mochila pertencente ao suspeito, continha vários objetos com as mesmas características dos que haviam sido roubados de uma residência daquela localidade, com recurso a arma de fogo e que tinha acontecido algumas horas antes.

Foram apreendidas várias peças em ouro, uma pistola, dois telemóveis, dois relógios e duas máquinas fotográficas.

O detido, com antecedentes criminais por violência doméstica contra a companheira em Espanha, foi presente no Tribunal Judicial de Valpaços, no dia 12 de outubro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.