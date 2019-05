Primeiro parque canino do concelho será em Lordelo

Ciente da importância dos animais de companhia nos lares dos munícipes Vila-realenses, particularmente dos munícipes residentes na malha urbana da cidade, em que o predomínio da propriedade horizontal não oferece condições para a normal mobilidade dos cães aí residentes, e no sentido de proporcionar um melhor bem-estar a esses companheiros diários, a Câmara Municipal de Vila Real irá criar, até ao início do próximo ano, o primeiro Parque Canino de Vila Real.



Situado na freguesia de Lordelo, no espaço verde traseiro da Feira de Levante, e num investimento próximo de €10.000 (Dez mil euros), será criado um espaço vedado onde os animais de companhia irão correr livremente, sem trela, e onde serão instalados diferentes equipamentos que permitirão aos animais efetuar exercícios em salto, em rampa ou em paliçada, de modo a promover o seu exercício físico, agilidade e destreza.



No espaço relvado existente, hoje sem utilização evidente, e porque dotado já de arvoredo, bancos e papeleiras para recolha de lixos e dejetos, serão também colocados bebedouros para humanos e bebedouros caninos, assim como sinalética diversa com as regras e conselhos de utilização do espaço.

Pretende assim o Município de Vila Real, desta forma singela, dar o seu contributo para o bem-estar dos nossos animais de companhia.