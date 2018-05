Primeiro Ministro visitou trabalhos de limpeza da floresta no Concelho de Boticas

O Primeiro Ministro, António Costa, deslocou-se no passado sábado, dia 12 de maio, ao Concelho de Boticas, no âmbito de uma visita efectuada à região do Barroso (concelhos de Boticas e Montalegre). Acompanhado pelo Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos, pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Fernandes, e pelo Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, o Primeiro Ministro visitou os trabalhos que estão a ser executados em Curros, com a abertura de uma faixa de interrupção da Rede Primária para prevenção dos incêndios florestais.

No local, acompanhado também pelo presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), Rogério Rodrigues, o Primeiro Ministro ouviu as explicações sobre os trabalhos que estão a ser realizados, da responsabilidade direta do ICNF, tendo também oportunidade, através do vice-presidente da Câmara Municipal, Guilherme Pires, de ficar ao corrente das iniciativas desenvolvidas pelo Município de Boticas no âmbito da preservação da floresta e da prevenção dos incêndios florestais.

António Costa mostrou-se agradado pelo tratamento que as entidades locais têm dado à floresta no concelho de Boticas e pelo aproveitamento que está a ser feito dos seus recursos, endereçando também os seus cumprimentos à região do Barroso pela sua recente classificação como Património Agrícola Mundial atribuída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Depois de Boticas a comitiva seguiu para o Concelho de Montalegre.