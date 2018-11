O Primeiro-Ministro, António Costa, esteve durante a manhã em Chaves para uma reunião de trabalho e preparação da Cimeira Ibérica, que decorreu durante a tarde em Valladolid, Espanha.

O encontro com as três Comunidades Intermunicipais transfronteiriças – CIM do Alto Tâmega, CIM de Terras de Trás-os-Montes e CIM do Douro – tinha “em cima da mesa” as relações transfronteiriças e o esforço comum para aproximar as zonas raianas, que têm sido abandonadas pelos consecutivos governos.

Em declarações à comunicação social, António Costa afirmou que “é fundamental desenvolver em conjunto, Portugal e Espanha, uma estratégia comum, de forma a potenciar esta proximidade, valorizar em conjunto os recursos e ajudar no desenvolvimento destes territórios, de forma a reforçarmos a coesão interna e externa”. Trata-se, para o primeiro-ministro, de “regiões, de ambos os lados da fronteira, menos desenvolvidas e mais despovoadas, pelo que há um trabalho conjunto para inverter este curso”, referiu. O objetivo é “convergir para o padrão europeu, com zonas de fronteira de maior atração e, por isso, de maior desenvolvimento”, salientou.

No final da reunião, o Presidente da Câmara de Chaves e Vice Presidente da CIM-AT, Nuno Vaz, garantiu que a visão dos autarcas é coincidente com a visão do próprio Governo, havendo a perceção que “é prioritário olhar para o Interior como um território de prioridades e fazer como outros países já fizeram ao investirem nestas regiões”. Como objetivo prioritário destacou o investimento no conhecimento e na capacitação das pessoas, de forma a aumentar a massa crítica da região e dessa forma torná-la mais competitiva e capaz.

Além dos 34 Presidente de Câmara presentes, estiveram também na reunião o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o Ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, o Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Catarino, o Presidente da CCDRN, Freire de Sousa e o Vice Reitor da Universidade de Aveiro, Anselmo Castro.

Deixe o seu Comentário

Comentário