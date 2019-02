Primeiro-ministro no distrito para assinar protocolos na área florestal

O Primeiro-ministro António Costa marcará presença hoje, sexta-feira, em Vila Pouca de Aguiar, pelas 16h, no parque florestal, para a assinatura de um protocolo com a Confederação Nacional de Baldios e Associação Florestal de Portugal, no âmbito da valorização florestal.

Este protocolo consiste na avaliação de alguns projetos piloto da valorização florestal. Tendo isto em conta, irão ser lançados 20 projetos piloto de agregação de áreas geridas por baldios que terão um planeamento específico, nomeadamente a contratação de um técnico e de outros equipamentos e recursos humanos que permitem a gestão, a valorização e a prevenção de fogos florestais nessas áreas baldias. O Primeiro-ministro irá presidir a cerimónia.

António Costa estará acompanhado pelo Ministro da Agricultura, Luís Capoulas Santos, e pelo Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.

Flávio Fernandes