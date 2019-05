Primeiro festival cultural em Vila Pouca de Aguiar irá destacar o ambiente e a floresta

O Conselho Municipal da Juventude está a organizar o primeiro festival de artes em Vila Pouca de Aguiar que, na sua primeira edição, irá valorizar o ambiente e a floresta.

Com a produção a cargo da associação Animódia, o festival “ARTimanha” irá destacar, segundo o promotor José Miguel Carvalho, o ambiente e a valorização da floresta assentes na memória, tradições e costumes do território. Integrado na semana da juventude, o festival será de artes e em colaboração com a comunidade local. Para exposição de trabalhos, artesãos ou coletividades locais podem inscrever-se no Município.

O 1º ARTimanha será no fim de semana de 31 de maio a 2 de junho mas terá uma pré-estreia: Caminhada Ecológica a 25 de maio, 14 horas, Parque Florestal, que inclui plogging – associa os prazeres do jogging à limpeza dos locais por onde se passa –, libertação de animal selvagem e sessão sobre fauna e flora (a cargo da empresa Iberdrola).

A ideia é que do lixo recolhido na caminhada emerge uma escultura que Manuel Ribeiro começará a produzir na manhã de sexta-feira, 31 de maio sendo concluída no domingo, 2 de junho. O escultor está com uma exposição de materiais reciclados, patente no Museu Municipal.

Ainda na sexta-feira, haverá palestra de inovação social, tertúlia com a juventude e oficinas sobre novo circo e danças, culminando com concertos e de mais performances musicais e culturais. No sábado, o dia da criança é evocado com atividades infantis ligadas à arte e à criatividade, e a juventude terá mais oficinas de trabalho e concertos musicais.

A ‘casa’ do festival será o espaço multifuncional da rua Duque D’Ávila e Bolama e recebe as colaborações de várias entidades públicas e privadas, coletividades nacionais e regionais.