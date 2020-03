Primeiro caso confirmado de COVID-19 em Vila Real

Foi, hoje, confirmado o primeiro caso de infeção por Coronavírus (COVID-19) em Vila Real. Trata-se de uma mulher de 33 anos que efetuou o teste no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) e que deu positivo, informou fonte do hospital.

Sabe-se que a primeira doente com Coronavírus em Vila Real terá vindo de fora do concelho. Trata-se, por isso, de um caso importado.

Em todo o país, o número de casos já ultrapassou a barreira do milhar. No distrito de Bragança são já oito os doentes infetados.

De referir que a área dedicada à avaliação e tratamentos de doentes com Covid-19 do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), cuja construção teve início no passado dia 17, está em fase de conclusão .

(Em atualização)