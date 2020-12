Primeira vacina para a Covid-19 administrada em Vila Real

Foi administrada hoje, ao início da manhã, no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), em Vila Real, a primeira vacina para o combate à Covid-19.

Sílvia Nogueira, de 33 anos, foi a primeira pessoa vacinada. Trata-se de uma enfermeira da unidade de doenças infecionas, do CHTMAD, que está na linha da frente ao combate à pandemia, desde março.

Ao todo, chegaram ao Centro Hospitalar 645 vacinas para prevenção à Covid-19. Destas, serão administradas mais de 300 vacinas na unidade de Vila Real, a profissionais de saúde. As restantes, serão dadas, entre amanhã e quinta-feira, nas unidades de Chaves e Lamego.

À tarde, no Régia Douro Park, onde está instalado o centro de vacinação do Agrupamento de Centro do Douro I – Marão e Douro, serão administradas mais 75 vacinas para a Covid-19.

Filipe Ribeiro

Veja as fotos:













Veja o vídeo: