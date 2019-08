Primeira semana das Festas dos Remédios atrai muitos milhares de pessoas

A edição 2019 das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios completa hoje uma semana plena de realizações, religiosas e populares, na cidade de Lamego. Até este momento, a “Romaria de Portugal” já acolheu a visita de muitos milhares de pessoas, como aconteceu esta quinta-feira para assistirem a um dos maiores fenómenos de popularidade de sempre na música em Portugal. Os Anjos subiram ao palco instalado na Av. Dr. Alfredo de Sousa para apresentar uma retrospetiva de uma carreira recheada de êxitos. Em simultâneo, o ZigurFest, festival que é cada vez mais uma referência nacional e internacional e por onde continuam a passar aqueles que a organização considera os melhores representantes da música moderna feita em 2019, transforma Lamego “Em cada rua um palco, em cada palco uma descoberta”.

Mas ainda há muito mais para ver e ouvir. Até 9 de setembro, o Município de Lamego continuará a oferecer uma programação de excecional valor, com a realização de muitas iniciativas culturais, desportivas e recreativas. As festividades reeditam, no dia 1, o singular “Cortejo Etnográfico”, uma marca na programação cultural dedicada ao tema “A Vinha e o Vinho” que dará corpo a um desfile com cerca de 650 figurantes e 20 carros temáticos, alguns puxados por juntas de bois e animado pela participação de grupos e ranchos da região duriense.

O momento mais alto d’ “Romaria de Portugal” é a Majestosa Procissão de Triunfo, a desfilar no dia 8, um grande momento de fé e união em que Lamego celebra a sua Mãe e Padroeira.

Consulte a programação em www.aromariadeportugal.pt e no facebook do Município de Lamego