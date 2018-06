Reuniu na passada sexta-feira, 22 de junho, no Museu do Douro, na cidade do Peso da Régua, a Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) tendo analisado as principais atividades da CIMDOURO e aprovado os Instrumentos Previsionais para 2018, a Prestação de Contas relativas a 2017 e a 1ª revisão aos Instrumentos Previsionais de 2018.

Foi a primeira reunião deste órgão deliberativo da CIMDOURO no atual mandato autárquico e sucede-se à instalação da Assembleia, ocorrida no passado dia 24 de abril de 2018, tendo sido investidos os 50 deputados intermunicipais, eleitos nas Assembleias Municipais de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real, representando o conjunto dos cidadãos e os interesses da região do Douro.

Na sequência da instalação da Assembleia foi eleita, no mesmo dia, a respetiva Mesa para o mandato de 2017/2021, que passou a ser constituída por: Agostinho Jorge Assunção Marafão (Vila Nova de Foz Côa) como Presidente; Carlos Manuel Pombo Soares da Silva (Mesão Frio) como Vice-Presidente e Anabela Susana Paiva Martins Oliveira (Tabuaço) como Secretária.