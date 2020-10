Presidente e vice-presidente da CCDR-N tomaram posse hoje

Tomaram hoje posse os novos Presidente e Vice-Presidentes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). A cerimónia decorreu no Convento de São Francisco, em Coimbra, onde foram ainda empossadas todas as presidências das restantes regiões.

António Cunha, eleito no passado dia 13 de outubro, é o novo Presidente da CCDR-N, assim como Gestor do Programa Operacional NORTE 2020, depois de ter assumido funções como Reitor da Universidade do Minho entre 2009 e 2017. Licenciado em Engenharia de Produção e doutorado em Ciência e Engenharia de Polímeros, o novo Presidente ocupou ainda os cargos de Professor catedrático do Departamento de Engenharia de Polímeros (desde 2003) Investigador do IPC – Instituto de Polímeros e Compósitos, Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (2014 a 2017), Presidente do CoLab em Transformação Digital (2018 a 2020) e como Administrador do CEIIA – Centro de Engenharia e Desenvolvimento (entre 2005-2009 e 2018-2020).

O novo Vice-Presidente, Beraldino Pinto, é licenciado em Engenharia Civil, tendo desempenhado funções como Presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros (entre 2002 e 2013), Presidente da Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes, Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Terra Quente Transmontana, Administrador não executivo na Empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro e Presidente da Direção da Associação Geoparque Terras de Cavaleiros.

Célia Ramos é renomeada Vice- Presidente da CCDR-N, cargo que exerce desde dezembro de 2019, depois de ter integrado XXI Governo Constitucional (2015-2019), como Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, assim como de Chefe de Projeto da Estrutura de Missão para a Região Demarcada do Douro, entre 2012 e 2014. Quadro da CCDR-N desde 1984, foi Diretora de Serviços de Ordenamento do Território, de 2006 a 2012, e Chefe de Divisão de Ordenamento do Território, entre 2001 e 2006.