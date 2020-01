Presidente da República em Sabrosa para apresentar livro “Cartas para Miguel Torga”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve ontem no Espaço Miguel Torga para a apresentação do livro Cartas para Miguel Torga, organizado e prefaciado por Carlos Mendes de Sousa. Congratulando-se por voltar a este espaço, a sua intervenção, teceu também rasgados elogios ao trabalho apresentado e à importância da obra de Miguel Torga. Na cerimónia esteve presente a filha do escritor, Clara Crabbé Rocha, que trabalhou com Carlos Mendes de Sousa nesta obra.

O presidente da câmara municipal de Sabrosa, Domingos Carvas, na abertura da sessão não deixou de se congratular pela inauguração deste livro acontecer em São martinho de Anta e com a presença do Presidente da República, novamente, no Espaço Miguel Torga. No momento, deixou também uma mensagem de alerta sobre a importância do trabalho cultural que o Espaço Miguel Torga faz na região duriense e no pais e que “o mesmo tem de merecer a mesma atenção e apoio do poder central de outros espaços considerados de referência”.

“Cartas para Miguel Torga” compila várias cartas recebidas por Miguel Torga e é um livro que nos ajuda a conhecer melhor o universo pessoal do escritor. Nele podemos encontrar cartas assinadas por Fernando Pessoa, Raul Leal, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Jorge Amado, Teixeira de Pascoaes, Hernâni Cidade, Óscar Lopes, Maria Archer, Adolfo Casais Monteiro, Vitorino Nemésio, Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena, Eduardo Lourenço, Ruben A., Urbano Tavares Rodrigues, António Barreto, Mário Soares, Fernando Piteira Santos, Jack Lang e Gonzalo Torrente Ballester, entre muitos outros.

Veja a galeria de fotos: