Presidente da República reuniu com responsáveis hoteleiros em Vila Real

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veio a Vila Real, no dia 5 de Outubro, para reunir com os responsáveis hoteleiros e da restauração do concelho. Esta visita teve como objetivo “ouvir qual é a situação em Trás-os-Montes”, no contexto da pandemia de Covid-19.

O Chefe de Estado veio “ouvir qual a situação atual e qual a perspetiva do futuro imediato”, aproveitando o momento para apelar aos portugueses para fazerem turismo dentro do país, inclusive nas férias do próximo ano, pois, até lá, não “haverá recuperação do turismo”.

Na sua intervenção, o Presidente da República referiu que veio analisar a “situação exata”, para ver como se pode apoiar esta área da economia com base nas medidas previstas. “O Governo já anunciou algumas medidas, que ainda não foram definitivamente aprovadas, como seja, garantir o emprego, isto é, um regime que substitua o lay-off simplificado”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa, acrescentando que era necessário “aguentar as empresas e os postos de trabalho”, para estas estarem preparadas para retomar a atividade.

De referir que a reunião com responsáveis hoteleiros decorreu no Restaurante “Bons Tempos”, junto ao Mercado Municipal de Vila Real.