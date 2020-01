O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, estará no Espaço Miguel Torga a 28 de janeiro na Cerimónia Evocativa dos 25 Anos da Morte de Miguel Torga, onde será apresentado o livro Cartas para Miguel Torga, com organização e prefácio de Carlos Mendes de Sousa. A cerimónia está agendada para as 18h.

Este evento insere-se no programa especial de eventos de evocação a Miguel Torga do Espaço Miguel Torga e Município de Sabrosa, no ano em que se completam 25 anos do seu falecimento.