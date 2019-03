Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis em Vila Real

O Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), Tiago Rego, e o Secretário Executivo, José Vaz, estiveram em Vila Real, para uma reunião de trabalho solicitada pelo município. Neste encontro, que teve lugar no dia 21 de fevereiro, na Câmara Municipal, foram abordados alguns temas relacionados com as políticas municipais para a juventude. Foram ainda abordadas questões relativas aos programas nacionais para a juventude, nos quais Vila Real tem todo o interesse, não só em participar como em colaborar ativamente.



A autarquia Vila-realense aproveitou o ensejo para transmitir o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Federação Nacional e Federações Distritais/Regionais, assim como pelas associações juvenis, em prol dos jovens e das comunidades nas quais se inserem. Nesta visita foram igualmente dados a conhecer os projetos que o Município de Vila Real tem no terreno para a juventude, bem como outros que pretende implementar a curto, médio prazo, através do reforço do investimento neste setor.



Em suma, esta reunião serviu para uma troca impressões e ideias acerca das atuais orientações das políticas municipais de juventude, e para a definição de estratégias de colaboração em prol do associativismo, nomeadamente através da eventual colaboração de Vila Real num conjunto de atividades que se preveem de interesse para as políticas municipais do atual executivo. A FNAJ apresentou alguns dos projetos que tem vindo a desenvolver realçando, nomeadamente, a campanha “Associativismo Juvenil: Escola de Cidadania e Voluntariado”, e o Plano Nacional de Formação para o Associativismo Juvenil, entre outros.



O Município de Vila Real continua assim a dar passos importantes na consolidação das linhas orientadoras das políticas municipais para a juventude, setor que continua a merecer a melhor atenção da autarquia que quer garantir a igualdade de oportunidades dos jovens Vila-realenses, criando todas as condições para a sua fixação no concelho de Vila Real, nomeadamente através da atração de investimento que garanta a criação de emprego de qualidade e do apoio ao empreendedorismo jovem.